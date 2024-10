A Fazenda: Equipe de Raquel Brito revela diagnóstico de condição no coração

Nesta sexta-feira (11), foi divulgado um relatório médico com o diagnóstico do que levou Raquel Brito a sair de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Segundo o relatório, após exames e uma avaliação clínica, Raquel sofre de Miocardite Aguda, que é uma inflamação no músculo do coração, chamado de miocárdio. A ex-peoa recebeu alta na última quinta-feira (10), segue em repouso e logo poderá voltar para sua casa, em Salvador.

A miocardite aguda pode ter como origem infecções virais, bacterianas, por fungos e bactérias; distúrbios sistêmicos; e até o uso de algumas medicações. A condição tem cura e o tratamento é feito combatendo a infecção e com repouso.

Durante uma prova no reality, Raquel passou mal e precisou ser hospitalizada. Ela precisou deixar A Fazenda sob orientação médica para seguir receber os cuidados médicos necessários. De acordo com a nota, ela teve boa evolução clínica e recebeu alto com tratamento medicamentoso.

