A Fazenda 16: Yuri e Zé Love batem boca, e peões preveem agressão

Zé Love e Yuri voltaram a discutir na madrugada desta sexta-feira (11) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em frente a todos os participantes que estavam reunidos na sala, Zé Love disse que Yuri era desrespeitoso e que o influenciador está na sua mira para a roça.

Yuri retrucou. "Você fica olhando tudo o que eu faço, é um radar", disse. "Eu tô sempre na sua boca".

Zé, por sua vez, criticou Yuri por "estar sempre posando em frente ao espelho". "É meu fã", retrucou Yuri. "Eu tô toda hora no seu olhar. Eu penso que tá conversando e tá só me olhando".

O jogador disse que Yuri era uma "planta" no jogo. "Você é um pateta. Você não sabe jogar, se posicionar, nada. É insignificante para o jogo, uma verdadeira planta".

Zaac também entrou na briga e foi chamado de "cão de guarda".

Em conversa na manhã desta sexta, o "grupinho" comparou a agressividade de Zé e Yuri. Segundo eles, caso o bombeiro consuma álcool, irá para cima de Zé.

