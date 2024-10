Yuri declara saída de grupão e rixa com Love: 'Se tá com ele, jogo sozinho'

Na quarta-feira (10) em A Fazenda, Yuri desabafou com Luana sobre sua aproximação com grupo rival e declarou saída de aliança do grupão.

O que aconteceu

Luana chegou em Yuri e perguntou se o bombeiro da Eliana estava chateado com ela. Ele afirmou e argumentou que não concordava com a proximidade dela, de Gizelly e outras peoas com Zé Love. "Todo mundo puxando o saco desse cara e meus princípios e meu pensamento nunca vai mudar contra ele", disse o modelo. "Se tá todo mundo com ele, eu vou jogar sozinho."

A empresária responde que se atém à conversas necessárias com ex-jogador, mas que não vai ignorá-lo ou tratá-lo mal se forem conversar. Ela continua e diz que usa o que ele diz para contar para seus aliado. Sobre Gizelly, a peoa afirmou: "Ela tem uma doidice de ir no outro grupo, falar com o pessoal."

Ela lembra que a ex-BBB discordou do grupo de mulheres e quis salvar Cauê, Yuri e Gui no resta um antes da formação de roça de terça-feira (10). "Nossa visão é que vocês três jogam por vocês."

Depois, em uma conversa com Sacha, Yuri afirmou que se sentiu traído pelo grupo também. "Ninguém veio falar comigo de resta um nessa roça. Eu, a partir de agora, vou jogar com os meninos e eu saí do grupo. Não to em grupo nenhum, tá eu, Gui e Cauê."

