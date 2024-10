Virgínia Fonseca tatua pé de José Leonardo: 'Mamãe te ama, filho'

Virgínia Fonseca, 25, fez uma nova tatuagem em homenagem ao filho caçula, José Leonardo, que acaba de completar um mês de vida.

O que aconteceu

A influenciadora digital tatuou o desenho do pé direito do pequeno próximo à sua cintura. O desenho fica logo abaixo da tatuagem que reproduz as mãos das filhas mais velhas de Virgínia, Maria Alice, 3, e Maria Flor, que em breve completa 2 anos.

A loira também 'atualizou' uma tatuagem que tem no braço, 'incluindo' José Leonardo em uma gravura que mostra ela própria junto das duas herdeiras. "As tatuagens foram atualizadas. Mamãe te ama, filho!", escreveu ela, ao publicar fotos das novas tattoos no Instagram.

Virgínia também agradeceu a seu tatuador, Hctor Valentim, que viajou de São Paulo até Goiânia, onde ela vive, para fazer o trabalho. "Não faria isso com outra pessoa a não ser ele. Gratidão, amigo! Amo seu trabalho. Parabéns pelo seu talento."