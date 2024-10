Albert treta com grupão em A Fazenda: 'Todo mundo escondido atrás do Sacha'

No início da noite de quarta-feira (10) na sede de A Fazenda 16 (Record), Albert se envolveu em uma treta com os integrantes do grupão.

O que aconteceu

Os peões bateram boca na cozinha e Albert lembrou que eles próprio se denominaram "grupão." "Na primeira volta de roça, alguém bateu no peito gritou ali: aqui é grupão."

Luana retrucou. "Agora vocês são o grupão porque a gente é menos."

Albert discordou. "Não, eu tenho meu jogo independente, Sidney tem jogo independente, Gilson..."

Luana rebateu o peão. "Não conta ter jogo independente e dizer pelas costas que o grupão tá desmoronando."

Albert criticou. "Isso já foi, estava todo mundo escondido atrás do Sacha."

Suelen se exaltou e negou estar escondida atrás de Sacha. Yuri também.

Na sequência, a peoa atacou Zé Love e Flor. "A gente não tem problema nenhum de apontar uma pessoa que estava entre a gente. Lá do outro lado, tem um homem que discutiu com a maioria das mulheres da casa, colocando o dedo, xingando. Outra situação: a pessoa foi racista, gordofóbica."

Em um papo sobre o mesmo assunto com Sacha logo antes, Albert ainda disse que jogar em grupo e votar em grupo é diferente. "Jogar em grupo é quando a pessoa coloca toda a arquitetura do jogo dela pros outros"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 3ª roça? Resultado parcial Total de 60608 votos 17,88% Cauê 50,49% Sacha 31,64% Zaac Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 60608 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso