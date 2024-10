DJ 'alienígena', Ellen Allien ativa 'poder de UFO' no Tomorrowland Brasil

A DJ alemã Ellen Allien já está pronta para fazer sua estreia no Tomorrowland Brasil 2024. Em entrevista a Toca, a berlinense compartilhou suas expectativas e novidades para o set que ela faz neste sábado (12), um b2b com a brasileira Badsista.

O que ela contou

É a primeira vez que toco no festival no Brasil. Estou curiosa sobre o b2b com a Badsista e sobre o design do evento. Como será o nosso palco? O Tomorrowland é muito famoso por suas luzes e design de palco interessantes, além dos sistemas de som. Então, vamos ver. Ellen Allien

Os fãs podem esperar muitas novidades em sua apresentação. "Muita música nova, que ainda não foi lançada ou testada. E, claro, meu poder de UFO para compartilhar nossa energia juntos", brinca a DJ "alienígena".

Ellen está ansiosa para tocar no Tomorrowland Brasil e compara a experiência com seus shows mais íntimos em clubes. "Estou tocando em muitos festivais ao redor do mundo, então vai ser extra especial o b2b com a Badsista, estamos trazendo o calor para o Tomorrowland!"

Ellen, que já se apresentou no Brasil diversas vezes, fez questão de falar sobre as pessoas que viu nas pistas daqui. "Eu amo as pessoas, a música. A cultura musical é grande e muito criativa. O Brasil tem muitas estrelas talentosas e músicos fantásticos, o impacto da música move minha alma."

O set b2b com a Badsista é altamente aguardado, e Ellen deu uma prévia do que esperar: "Poder musical total de duas amantes de músicas loucas". "Somos a combinação perfeita para ouvir, porque vamos criar algo completamente novo juntas, para nós e para o público."

Sobre a evolução de seu som ao longo dos anos, Ellen compartilhou um pouco do seu processo de produção musical. "Há duas semanas, tive um conceito em minha mente de paisagens sonoras se misturando nas faixas. Tenho isso na minha mente, mas não sei", explicou a alemã. "Como vou produzir isso?"

Vou hoje ao estúdio e espero que o que tenho na mente esteja no palco em breve. Ou a ideia vai me levar a algum lugar completamente diferente! Essa é a beleza de fazer música e ter ideias para compartilhar. Ellen Allien

Tomorrowland Brasil 2024

Quando: sexta (11), sábado (12) e domingo (13), das 13h à 1h

Onde: Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu/SP

Ingressos: Para comprar ingressos, acesse o site oficial do Tomorrowland Brasil e siga o passo a passo. Para quem quer viver uma experiência incrível do Tomorrowland Brasil, os pacotes de DreamVille também podem ser adquiridos pelo mesmo link.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Tomorrowland Brasil.