Taylor Swift doa US$ 5 milhões para ajudar vítimas de furacões nos EUA

A cantora Taylor Swift doou US$ 5 milhões para ajudar nos esforços de socorro às pessoas afetadas pelos furacões Helene e Milton que atingiram os Estados Unidos nos últimos dias.

A CEO da ONG Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot, anunciou a doação nesta quarta-feira, 9, em uma postagem no Instagram agradecendo à cantora por "estar conosco no movimento para acabar com a fome e por ajudar comunidades necessitadas".

"Estamos incrivelmente gratos a Taylor Swift por sua generosa doação de US$ 5 milhões para os esforços de socorro dos furacões Helene e Milton", escreveu Babineaux-Fontenot. "Esta contribuição ajudará as comunidades a se reconstruir e se recuperar, fornecendo alimentos essenciais, água limpa e suprimentos para as pessoas afetadas por essas tempestades devastadoras."

Em menos de duas semanas, dois grandes furacões se formaram no Golfo do México atingindo os Estados Unidos. Primeiro, o furacão Helene trouxe chuvas torrenciais e letais a centenas de quilômetros de distância do local onde inicialmente atingiu a terra. Agora, o furacão Milton tocou a costa da Flórida com ventos de 205 km/h. Fonte: Associated Press.