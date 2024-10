Suelen critica Vitão em A Fazenda 16: 'Muito sujo comigo'

Na madrugada de quinta-feira (10) na sede de A Fazenda 16 (Record), Suelen falou sobre Vitão e seu processo de gravidez, antes do exame de DNA que apontou que o cantor não era o pai de sua filha.

O que aconteceu

Suelen detonou o peão. "Ele foi muito sujo comigo! Podre! A família dele [Vitão] mandava dinheiro pro genitor [Matuto] da minha filha. Pra quê? Eles não sabiam que eu sabia disso, agora vão saber. Ninguém perguntava se eu estava bem, mas o sonho deles era ser pai e eu estava impossibilitando eles de ser pai. Nunca vou esquecer o que fizeram comigo na minha gestação. Nunca!"

Eu saindo da casa, barriguda, porque ele deixou de pagar o aluguel que ele disse que pagaria, porque ele queria ficar perto. 'Suelen, você está tirando oportunidade de ser pai por ganância', foi isso que eu disse. Ele só apareceu quando afirmou que seria pai e a sua avó [de Vitão] apareceu na minha publicação criticando tudo que eu escrevi sobre minha gravidez ! Suelen

Suelen apontou que não induziu o cantor a nada. "A gente indo gravar o clipe, a gente escolheu o nome da minha filha. Tudo a gente fez junto! Ele não foi induzido a nada. Ele é um filho da p*ta. Foi ridículo, foi nojento o que eu passei!".

Ela continuou. "Tô ligando o f*da-se pro que falaram da minha gravidez, mas sei quem são os culpados pela minha gravidez ter se tornado um caos na internet. E três pessoas foram culpadas par isso acontecer [Vitão, a avó e o pai biológico]."

Ela desabafou como se sentiu. "Eu nunca senti tanto nojo de alguém igual eu sinto dessas pessoas. Nojo mesmo, ojeriza! As pessoas erram e você ainda tem que liberar perdão. Eles vão lembrar de cada coisa que fizeram comigo quando eu estava grávida!"

