Sacha usa defesa da roça para falar com Larissa: 'Não sou esse monstro'

Disputando a terceira roça de A Fazenda 16 (Record), Sacha usou o tempo de sua defesa para falar com Larissa, já eliminada e ex-affair do ator.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O relacionamento dos dois foi muito citado na formação da terceira roça. Sacha recebeu 16 votos, a maioria atribuído ao jeito com o qual ele lidou com o envolvimento com Larissa.

Sacha usou o tempo de sua defesa na roça para falar sobre. "Larissa, eu me encantei por você de verdade e queria que a gente tivesse feito com tudo mais calma. Me perdoe se te machuquei, mas sempre fui sincero e carinhoso com você."

Nunca te rejeitei, porque rejeição é a pior sensação que existe. Estou sentindo na pele e não sou esse monstro que estão falando. Sacha Bali

O ator se defendeu nos segundos finais e pediu pela sua permanência. "Tenho coração enorme e espero que o Brasil esteja vendo isso."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 3ª roça? Resultado parcial Total de 23575 votos 24,36% Cauê 44,11% Sacha 31,53% Zaac Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 23575 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso