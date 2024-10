Sacha fica curioso com lucro de Yuri com conteúdo adulto: 'Fiz as contas'

Na madrugada de quinta-feira (10), Yuri contava para os colegas de confinamento sobre seus ganhos trabalhando na produção de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Sacha Bali se interessou pelo assunto e disse que precisava aprender a ganhar dinheiro com redes sociais. "Minha maior renda hoje em dia é o Privacy e OnlyFans. Tá bom que ganho um cachê ali, faço uns 4 ou 5 trabalhos de moda por mês", explicou Yuri.

Gui questionou o valor líquido ganhado pelo peão: "Não posso falar, irmão. Mas guardo boa parte", continua o ex-bombeiro da Eliana.

"Já fiz a conta", diz Bali. "40 vezes 10 mil seguidores dá 40 mil", explicar o ator. Seu cálculo contabiliza o valor da assinatura, de R$39,90, multiplicando pela quantidade de seguidores.

"Mais uns trabalhos por fora, deve dar uns cinquentinha", completa Gui.

Yuri explica que mesmo recebendo um bom valor mensal, guarda grande parte para o futuro e deseja fazer uma cerimônia de casamento e até se tornar pai. "Tem o dinheiro que eu guardo pro meu futuro e minhas contas. Pego 70% do meu cachê do mês e guardo. Guardo sempre lá. Venho há 1 ano fazendo isso, porque antes eu gastava dinheiro pra c******."

