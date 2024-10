Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 11 a 19/10

Luma aceita dinheiro de Mavi, mas afirma que ainda quer se vingar. Ela é criticada por Rudá por ter feito um pacto com o inimigo. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Sexta-feira, 11 de outubro

Luma não conta a verdade sobre Mavi para Viola. Mércia tenta convencer Luma a não aceitar a proposta de Mavi. Viola estranha a mudança de opinião de Mavi sobre Luma. Luma aceita o dinheiro de Mavi, deixando claro que ainda deseja se vingar do rapaz. Rudá critica Luma por ter feito um pacto com Mavi e reage quando ela afirma que Viola é a cúmplice do empresário. Moema não acredita que Luma tenha feito o pacto com Mavi em favor de Rudá, e incentiva o neto a procurar por Viola. Rudá confronta Viola e afirma saber que ela e Mavi são sócios no resort.

Sábado, 12 de outubro

Viola não acredita nas acusações de Rudá contra Mavi. Viola fica sabendo por Robson que o dono do resort mora na cobertura do hotel. Rudá conta a Luma que entregou Mavi para Viola. Leidi incentiva Sirlei a seduzir Berta, pensando no dinheiro da sogra de Ísis. Rudá sente por estar mentindo para Filipa. Viola esconde o celular de Mavi, e observa a cobertura do hotel acender depois que o namorado sai em busca do aparelho. Mavi fica desesperado ao saber por Luma que Rudá contou a Viola que ele é o dono do Albacoa. Viola aborda Mavi no hotel e diz que que deseja conhecer a cobertura do namorado.

Segunda-feira, 14 de outubro

Viola fica abalada ao entrar na cobertura de Mavi e rejeita sua desculpa de que recebeu uma herança de Molina. Mavi oferece mais dinheiro a Luma, para que siga confirmando a história da herança para Viola. Luma pede a Mavi que, além do dinheiro, lhe dê o restaurante de Viola. Fátima enfrenta Robson. Geraldo não pede as desculpas exigidas por Ísis, e acaba sem a ajuda da filha. Luma confirma a versão de Mavi para Viola e diz que mentiu. Viola resolve dar um último voto de confiança para Luma. Viola reata seu namoro com Mavi. Luma compra um barco.

Terça-feira, 15 de outubro

Luma surpreende Rudá com um barco, e despista o namorado sobre a origem da embarcação. Mavi pede Viola em casamento. Mavi e Mércia discutem. Viola convida Luma para o jantar que Mavi promove em sua homenagem. Luma assina o contrato de posse de parte do restaurante. Moema se preocupa com Rudá. Mavi manda Iberê parar de perseguir Rudá. Dhu fica arrasada ao ver sua coleção de posters destruída por Edmilson. Robson diz a Fátima que troque de roupa para ir ao jantar do patrão. Tomás decide ir com Evelyn a um baile funk. Bruna flagra Tomás com Evelyn. Luma provoca Mavi ao questionar sobre Mércia durante o jantar do empresário para Viola.

Quarta-feira, 16 de outubro

Mércia se recusa a sentar à mesa, deixando os convidados constrangidos. Bruna termina o namoro com Tomás. Ísis não se importa com uma notícia dada por Michele. Robson não gosta de ser repreendido por Viola. Luma conta a Rudá que Mavi e Viola vão se casar. Viola diz a Mavi que se incomodou com o pedido de casamento na frente de todos. Mércia ameaça colocar Mavi na cadeia. Ísis pede a Berta para não contar a Tomás que ele tinha um avô. Mércia implora ajuda a Luma para impedir que Mavi se case com Viola. Luma deixa claro a Mércia que não quer que ela se meta em seu relacionamento com Rudá. Mércia diz a Rudá que Luma está chantageando Mavi e tirando dinheiro do filho.

Quinta-feira, 17 de outubro

Rudá fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola. Rudá desconfia dos presentes que Luma lhe dá. Mércia ameaça prejudicar Mavi, se ele a expulsar da cobertura. Evelyn prefere manter a relação com Tomás em segredo. Ísis percebe que Evelyn não está sintonizada com as atitudes dos pais. Michele comenta com Cristiano seu desespero sobre dívidas deixadas pelo pai. Diana reage ao ciúme de Hugo. Dhu fica encantada com Leo Caravelli e acaba desmaiando. Mércia se aproxima de Iberê. Rudá confessa a Moema que não sabe mais em quem confiar. Moema aconselha o neto a se preocupar em provar sua inocência. Rudá descobre que os brincos comprados por Luma são joias caras. Rudá surpreende Mavi.

Sexta-feira, 18 de outubro

Rudá força Mavi a revelar o acordo que fez com Luma. Rudá confronta Luma e decide deixar a lancha. Mavi acusa Mércia de ter medo de Nahum. Mavi dopa Mércia e a leva, desacordada, para um abrigo secreto. Rudá se muda para a casa de Moema. Michele e Cristiano são despejados de casa. Mavi manda Luma ir embora com Rudá, ameaçando o namorado da jovem. Seguindo conselho de Moema, Rudá procura Santiago para ajudá-lo a desvendar a morte de Molina. Luma registra a nova senha do bunker, ao ouvir Mavi conversando com Zon. Luma consegue entrar no bunker e se depara com Mércia.

Sábado, 19 de outubro

Luma liberta Mércia do bunker, e Mavi descobre. Rudá leva Santiago para o posto de saúde ao vê-lo passando mal. Viola experimenta o vestido do casamento. Mavi ameaça Luma de terminar com o pacto que fez com ela, se Mércia contar alguma coisa sobre ele. Ísis observa Tomás e Evelyn juntos. Santiago se mostra agradecido a Rudá. Moema deixa claro que não acredita em Luma, quando a jovem garante que ajudará Rudá a provar sua inocência. Santiago conta a Rudá e a Moema que, na noite em que Molina morreu, viu Mavi entrar na sala de controle da empresa. Mércia assiste às imagens da morte de Molina, que comprovam quem cometeu o crime.