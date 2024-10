Quem é Raquel Krähenbühl, repórter que enfrentou ventania do furacão Milton

Raquel Krähenbühl enfrentou uma forte ventania enquanto cobria o furacão Milton para o Jornal Nacional (Globo) na noite de quarta-feira (9).

Ela é a única jornalista brasileira com a credencial na Casa Branca e tem se destacado com entrevistas e coberturas relevantes. Além disso, é professora de yoga e amiga e conterrânea do veterano Carlos Nascimento.

Raquel é secretária-geral do grupo de correspondentes estrangeiros da Casa Branca. Ela já contou que isso permite mais acesso aos assessores da presidência, por exemplo. "Costumo passar horas na sede do governo todos os dias. Entre um ao vivo e outro, converso com autoridades para expandir e fortalecer minha rede de contatos", contou a Splash em 2020.

Cidadã americana desde julho, mora há 18 anos nos EUA. "Não é fácil ser imigrante - deixar para trás a família e os amigos que você tanto ama, os momentos com eles que não voltam atrás, a comida que você está acostumado, a cultura que você se identifica, a língua que você se comunica melhor? Mas tive muita sorte de ter conhecido tantas pessoas maravilhosas que também me fizeram sentir em casa em DC", comemorou.

Ela chegou ao país por acaso, após fazer amizade com uma jornalista americana. Raquel ficou amiga de Margie Ruttenberg, produtora-executiva da NBC, após um workshop na Cásper Líbero, onde a repórter estudou. Margie convidou Raquel para estudar inglês em Washington e morar com ela. "Eu vim para ficar dois meses na casa dela. Um mês depois, comecei a fazer estágio com o correspondente da Globo, Luís Fernando Silva Pinto. Passei a fazer boletins sobre mercado financeiro e economia para o 'Conta Corrente' da GloboNews. E lá se foram quase 15 anos."

Raquel também é pupila de Carlos Nascimento, conterrâneo de Dois Córregos (SP) e amigo de sua família. Ela credita a ele a escolha do sobrenome Krähenbühl para a vida profissional, já que seu nome completo é Raquel do Carmo Garcia Pincke Krähenbühl. Carlos era amigo desde o colegial do tio de Raquel, Homero, que faleceu em 1991. O jornalista até já batizou um navio em homenagem a ele.

Raquel Krähenbühl e Carlos Nascimento, a quem chama de "mestre e amigo" Imagem: Reprodução/X @rkrahenbuhl

Já entrevistou figuras importantes como Zelensky, Lula e o cientista Anthony Fauci. Além da cobertura diária da Casa Branca, participando de coletivas de imprensa com presidentes americanos e seus porta-vozes, Raquel cobriu eventos importantes, como a invasão do Capitólio em 2021, o atentado a Trump e as eleições americanas.

Além de jornalista, é professora certificada de yoga kundalini desde 2015. Raquel também se descreve como "aprendiz de DJ".

Raquel é casada e discreta em relação à vida pessoal. Ela costuma levar o marido às recepções de Natal na Casa Branca.