Raia rebate críticas por Lei Rouanet: 'Disseram que ganhei R$ 5 mi do Lula'

Claudia Raia, 57, rebateu as fake news que circularam nas redes sociais associadas ao seu nome, após conseguir autorização do Ministério da Cultura para captação de R$ 5 milhões via Lei Rouanet, aprovada em 2023.

O que aconteceu

Raia destacou que inventaram que esse valor teria sido dado a ela pelo presidente Lula (PT) e afirmou que, apesar da liberação, ainda não captou o recurso. "Esses R$ 5 milhões que quase me mataram por causa disso, [disseram que eram] 'os R$ 5 milhões que ganhei do Lula', uma maluquice. [Esse valor] é de um projeto que eu ainda não captei. Estou com a liberação de captar R$ 5 milhões, mas ainda não captei porque esses projetos [aprovados] eu ainda não fiz. Olha que loucura isso. Um dinheiro que não coloquei em minha mão hora nenhuma", declarou durante participação no podcast Pod Leo.

Atriz disse que as pessoas criticam a Lei Rouanet sem se preocuparem em entender como funciona, apesar de todos os valores liberados estarem disponíveis ao público. "Quem critica [a Rouanet] não quer entender [como a lei funciona] porque é absolutamente claro, é um portal aberto ao público, que você pode entrar e digitar 'Claudia Raia projetos', vai aparecer tudo que eu captei, que não captei".

Ela ressaltou que é preciso comprovar que os valores liberados para captação foram usados em projetos culturais e que o montante não vai para "a mão" do artista. "Não vem para a nossa mão, vem para os projetos, e cada parafuso que você usa tem que ter nota e tem que provar na prestação de contas, que e super exigente e não tem como dá truques. É uma das únicas coisas que funciona de verdade no Brasil. E fico feliz com isso porque o dinheiro tem que ir para o projeto, não tem que ir para outro lugar".

Em janeiro de 2023, o Ministério da Cultura autorizou Raia a captar R$ 5 milhões por meio da Lei Rouanet, que é uma lei federal de incentivo à cultura. O projeto, segundo informações disponibilizadas no Diário Oficial da União, tem por objetivo a pesquisa, a montagem e a manutenção de dois espetáculos produzidos e encenados pela artista. Na época, ela foi bastante criticada nas redes sociais.

A Lei Rouanet foi criada em 1991 e concede incentivos fiscais a pessoas físicas e empresas privadas patrocinadoras de produtos ou serviços culturais. A aprovação no Ministério da Cultura, no entanto, não garante a captação nem a execução do projeto, que fica a cargo dos proponentes. A captação é feita por renúncia fiscal. As empresas escolhem os projetos em que querem investir, não o governo.

Claudia Raia não é petista. A artista, que hoje se mantém afastada da política, já liderou campanha contra a eleição de Lula.

Raia defende incentivos

A atriz disse ser a favor de incentivos fiscais para a produção de eventos culturais. No podcast, ela afirmou que "a cultura é a identidade de um país". "Não existe população sem cultura. O que aconteceu com a gentre na pandemia? A gente consumia cultura".

Raia destacou que montar um espetáculo não é fácil, tampouco barato e citou como exemplo o musical "Tarsila, a Brasileira", inspirado na vida da pintora Tarsila do Amaral, que ela montou do zero. "Um espetáculo grandioso daquele é. Para ele ficar em cartaz, para você ter uma ideia, a folha de pagamento era de R$ 1 milhão, a bilheteria, estive com casa lotada do primeiro dia ao último [de espetáculo], um grande sucesso da minha carreira, mas com essa bilheteria eu não pago a folha de pagamento. Por isso a gente tem que ter patrocínio, tem que ter Lei Rouanet. É possível fazer esse espetáculo por causa de patrocinador e Rouanet, que só consegue investir esse tanto de dinheiro por causa da lei de incentivo".