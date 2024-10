'Quem é fã de A Fazenda precisa agradecer Larissa Tomásia', diz Chico

Larissa Tomásia, que foi eliminada de A Fazenda 16 (Record) há uma semana, publicou uma foto chorando em suas redes sociais falando sobre as mensagens de ódio que vem recebendo. "Vocês acham que tô chorando de emoção porque o X voltou ou porque a mami tá cansada dos haters?", escreveu pouco antes do programa começar.

"Não vi nenhuma mensagem, mas posso imaginar", opina Chico Barney na Central Splash desta quinta-feira (10). Ele defende a ex-BBB de todo o hate recebido e aponta o quanto na verdade ela foi essencial para uma virada no jogo da edição:

Quem é fã da Fazenda precisa agradecer Larissa Tomásia, o que ela fez por essa temporada, 1000 Carellis não conseguiriam fazer sozinhos.

Bárbara concorda que foi a saída de Larissa que conseguiu rachar o grupão, dar um novo enredo para Sacha e mudar a história do programa. Ela lembra também, que uma semana depois de sua saída, a influencer foi citada por Sacha durante sua defesa para continuar no jogo. "É uma das protagonistas mesmo sem estar lá dentro. A gente tem que apreciar isso. E quem não gosta não precisa seguir, tem a vida de um monte gente em Itapecerica para cuidar, é só ligar no Playplus."

Ela conta que escreveu um comentário aconselhando a ex-peoa, dizendo que Larissa deveria lembrar que é uma "bolha" de pessoas que assistem o reality, não são todas as pessoas que a odeiam e que ela precisa parar de falar no assunto que logo tudo será esquecido. Barbará lembra que por mais que seja um programa muito popular, é uma pequena parcela desse público que a assistiu que vai até as redes sociais para fazer comentários.

Ela abre o Instagram ou Twitter, vê umas mensagens e acha que é a opinião do mundo, e não, ninguém tá ligando para o reality, só a gente. O maior conselho que eu teria para dar para ela é: esquece isso, vai viver sua vida, não fale mais de Sacha, não poste mais nada de A Fazenda, que ninguém mais vai lembrar o que aconteceu.

A comentarista finaliza e diz que foi seguida por Larissa depois de ter feito o comentário, então acha que foi lida e considerada pela ex-peoa. Ela lembra que Nicole Bahls saiu criticada da sua 2ª participação em A Fazenda e do Power Couple, mas que ninguém mais lembra do ocorrido.

Ela tem o canal bombando. O pessoal lembra da primeira vez dela na Fazenda, que foi icônico, o cancelamento ninguém fala mais. Quanto mais você fica presa nesse enredo, mais sua vida não segue.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 3ª roça? Resultado parcial Total de 51754 votos 17,75% Cauê 48,81% Sacha 33,44% Zaac Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 51754 votos

