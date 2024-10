Princesa Kate e príncipe William visitam cidade atingida por assassinatos e tumultos

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O príncipe William estava acompanhado de sua esposa Kate nesta quinta-feira para o primeiro compromisso público juntos desde que ela terminou o tratamento de quimioterapia, encontrando-se com famílias enlutadas de três meninas assassinadas em um evento de dança na cidade de Southport que tinha como tema a cantora Taylor Swift.

Southport, uma pacata cidade litorânea no noroeste da Inglaterra, atraiu os holofotes do mundo em 29 de julho, quando três meninas foram mortas a facadas e outras crianças ficaram gravemente feridas em um ataque ao evento de férias de verão. Dias depois, houve tumultos.

Em sua visita nesta quinta-feira, William e Kate, o príncipe e a princesa de Gales, conversaram em particular com as famílias das vítimas e com um professor de dança que estava presente no momento do ataque e, mais tarde, encontraram-se com representantes dos serviços de emergência locais que responderam ao incidente.

Esse foi um dos primeiros compromissos de Kate -- e o primeiro evento público -- desde que ela começou a retornar lentamente ao trabalho após o término de sua quimioterapia preventiva para o câncer.

"Hoje (quinta-feira), o príncipe e a princesa de Gales visitaram Southport para demonstrar apoio à comunidade e ouvir como a população local se uniu enquanto a cidade se recupera do trágico ataque com faca que ocorreu", disse seu escritório, o Palácio de Kensington, em um comunicado.

A aparição inesperada de Kate ocorreu porque o casal queria fazer uma visita para demonstrar seu apoio às famílias e à comunidade e para que soubessem que elas não haviam sido esquecidas.

A visita é semelhante a uma feita pelo pai de William, o rei Charles, que foi a Southport em agosto, quando se encontrou com algumas das crianças sobreviventes e suas famílias.

A desinformação disseminada nas redes sociais após o ataque de julho identificou erroneamente o agressor como um imigrante islâmico e levou a violentos confrontos entre manifestantes e a polícia em Southport, além de a uma tentativa de ataque à mesquita da cidade.

Um adolescente, que tinha 17 anos na época do incidente, foi acusado de ter cometido os assassinatos.

Seguiram-se dias de tumultos semelhantes em todo o país, que a polícia e o governo atribuíram a bandidos de extrema-direita, levando a cerca de 1.500 detenções e quase 400 pessoas presas, enquanto as autoridades tentavam acabar com os problemas.

(Reportagem de Michael Holden)