Osmar cai para trás ao assistir morte de Baixinho em 'Volta por Cima'

No capítulo de quinta-feira (10), da novela "Volta por Cima" (Globo), Osmar não consegue segurar Baixinho. Chico tira satisfações com Jão.

Violeta queima seu contrato de casamento. Chico deixa Madalena no bar e vai ao encontro de Roxele. Jô decide falar de Osmar para a polícia.

Madalena vai com Jão visitar Neuza. Madalena estranha o comportamento de Osmar. Violeta descobre que Jô e Cacá mentiram sobre a morte de Baixinho.

Cida implica com Madalena. Cacá se desculpa com Jão. Roxele pressiona Chico a terminar seu noivado com Madalena. Jô faz um retrato falado de Osmar na delegacia.