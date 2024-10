Ópera na Alemanha causa mal-estar no público; 18 precisaram de atendimento

Uma ópera com cenas de sexo lésbico explícito, sangue de verdade e freiras nuas andando de skate levou 18 pessoas da audiência a procurarem atendimento médico na Alemanha.

O que aconteceu

"Sancta Susanna", ópera de Paul Hindemith com adaptação de Florentina Holzinger, estreou em Stuttgart, na Alemanha, com fortes impactos em seus espectadores. Segundo o Daily Mail, 18 pessoas tiveram náusea e choque a ponto de precisarem de assistência após as duas primeiras apresentações. Um médico precisou ser acionado em três casos.

A obra, composta por um elenco 100% feminino, tem atrizes interpretando ícones católicos. As cenas incluem uma atriz com nanismo vestida de papa sendo levantada e girada por um braço robótico, enquanto outra canta Eminem vestida de Jesus. A história ainda mostra Susanna, uma jovem freira, fazendo sexo com Jesus.

Uma das atrizes ainda é ferida ao vivo durante a performance. Um crítico do jornal alemão Süddeutsche Zeitung descreveu que, em uma cena que ilustra a Eucaristia, um pedaço de pele de uma das artistas é cortado e grelhado.

A ópera tem censura de 18 anos, além de avisos de conteúdo explícito. Um porta-voz afirmou que aqueles afetados estavam nas fileiras próximas ao palco, e "sabiam no que estavam se metendo". Organizadores disseram que "Sancta Susanna" continuará em exibição, apesar dos efeitos sentidos por membros da audiência, e insistiram que "náusea e desmaio são normais no teatro".

Veja o trailer de "Sancta Susanna":