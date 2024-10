Pague agora, coma em 2034: restaurante que nem abriu ainda causa polêmica

O restaurante Allegretto, em Nova York, se tornou uma curiosidade para moradores da cidade e para a imprensa internacional por uma política curiosa: em vez de encarar (só) a fila de reservas, clientes podem pagar uma refeição 10 anos antes de comer e garantir o jantar da próxima década.

A novidade surgiu de uma estratégia do proprietário John Winterman e seu sócio e chef Chris Cipollone, que juntos criaram e comandam desde 2020 o Francie, outro restaurante bem-sucedido em Williamsburg, no distrito do Brooklyn, que ostenta uma estrela no prestigiado Guia Michelin. Interessados em abrir mais uma casa, eles queriam a chance de focar mais na comida do que no lado financeiro do empreendimento, que ainda tem como parceiro o empresário Mark Norbom.

Após conseguirem angariar US$ 1,95 milhão em fundos, eles decidiram chamar a vizinhança para investir no negócio através de uma página na plataforma de financiamento coletivo Indiegogo. O objetivo é levantar outros US$ 450 mil.

"Queremos que nossos vizinhos em Williamsburg tenham uma oportunidade de dizer que têm uma participação neste lugar. Que eles queiram que este cantinho seja bonito e divertido e queiram que outros venham aqui", comentou Winterman à revista Forbes americana. Até o momento, eles já conseguiram US$ 101.740 por meio da vaquinha virtual, apoiada por 37 vizinhos.

Em contrapartida, em vez de oferecer aos investidores uma percentagem do negócio do restaurante, eles atacaram o estômago: cada apoiador poderá receber o equivalente à sua doação em vale-presentes anuais pelos próximos 10 anos. Ou seja, a cada ano, o investidor terá direito a "comer" 10% do valor de sua doação no Allegretto.

Pode parecer uma má ideia adquirir uma refeição para daqui a 10 anos, mas o histórico da dupla é bom: além de acumular o sucesso do Francie, o chef Cipollone também já recebeu uma estrela Michelin em seu antigo restaurante Piora, assim como o antigo restaurante de Winterman, Batard.

Como será o novo restaurante?

E que tipo de comida será servida no Allegretto? Pizza!

"Vamos tentar criar uma pizzaria única na cidade com as pizzas mais competitivas do mundo. Mas muitos lugares com ótimas pizzas não têm muito mais do que isso. Ofereceremos nossa visão [do que seriam] tapas italianas com carnes assadas e pratos com peixes vindos do forno à lenha", revelou ainda John Winterman à publicação.

Segundo a descrição da casa no Indiegogo, a proposta é baseada no conceito de menu italiano "sfizi", que se baseia em tudo aquilo de incomum que você pode desejar. Pizzas serão acompanhadas de pães, assados de carnes e peixes como mencionado por Winterman, além de vegetais na brasa. Saladas únicas, marinados e charcutaria acompanharão cervejas artesanais, vinhos e coquetéis sazonais.

A nova pizzaria funcionará em sintonia com o já veterano Francie. Como será aberta no imóvel ao lado, elas deverão possuir um pátio aberto em comum. A equipe das duas casas deverá ser a mesma, entre outros recursos em comum.

"Vamos transferir os assados dos dois restaurantes para o Allegretto e todos os cortes [de carne] para o Francie. Mas será mais divertido pegar uma coxa de pato do Francie e preparar uma pizza de pato com charcutaria no Allegretto", espera Winterman.

Conceito do novo restaurante e pizzaria Allegretto, no Brooklyn, assinado pelo arquiteto Glen Coben Imagem: Reprodução/Indiegogo

Ambos também têm em comum sua inspiração, o livro "Uma Árvore Cresce no Brooklyn", clássico de Betty Smith. Na obra, Allegretto é o professor de música da família de Francie.

Quem decide contribuir com a empreitada não pagará só a pizza dos próximos 10 anos, como receberá também "abraços e cumprimentos" quando entrar no restaurante, prioridade nas reservas e um drinque no dia do seu aniversário.

Quem doar mais de US$ 10 mil também terá seu retrato incluído no mural que vem sendo pintado no teto. E, para quem se preocupa com o futuro da pizzaria que ainda não abriu as portas, os vale-presentes também serão válidos para refeições no Francie.

A abertura do salão do Allegretto, com capacidade para cerca de 50 pessoas, está prevista para dezembro. A ocasião deverá ser marcada com uma festa para quais os investidores estão convidados — e cujos comes e bebes serão gratuitos.