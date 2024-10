'No Nosso Sangue': Terror expõe mundo cruel e marginalizado, diz diretor

Após "Rebel Hearts" e "Parceiros da Saúde", Pedro Kos faz sua estreia na ficção, sem deixar a veia documental de lado.

O cineasta carioca indicado ao Oscar, que cresceu nos Estados Unidos, lançou este ano o terror "In Our Blood" ("No Nosso Sangue"), que surgiu de um rascunho escrito há 12 anos.

Na trama, a protagonista procura se reconectar com sua mãe, uma dependente química que está sóbria. Para tal, ela visita a mãe com um cinegrafista, a fim de registrar essa jornada de reencontro. "A mãe desaparece e a trama vai se complicando", explica Flavia Guerra.

Na época em que recebeu o roteiro, Pedro não conseguiu tirá-lo de sua cabeça. "Tinha um potencial incrível para explorar as mesmas temáticas que exploro nos documentários: as estruturas opressivas que criamos na sociedade, que exploram os mais marginalizados".

Queria uma coisa muito crua, real, sobre o nosso mundo. Apesar de ser um filme de gênero, o filme é um espelho para o nosso mundo, que é tão cruel, desumanizante. Para colocar, no centro, a perspectiva de uma pessoa marginalizada Pedro Kos

Experiência com documentários foi essencial para longa

Pedro Kos diz que o filme foi criado justamente por sua experiência como documentarista. "Os documentários formaram minha abordagem para esse filme. Fiz uma 'meia ficção meio documentário'", diz.

O diretor chegou a visitar acampamentos de pessoas em situação de rua e usou entrevistas reais no novo longa. "Foi uma experiência muito legal, essa mistura dos gêneros".

Flavia concorda, e diz que o filme acerta justamente ao apostar no campo documental, que é uma das marcas do diretor. "A fotografia tem cara de documental, a forma vira conteúdo", afirma. "Fiquei feliz de ver como Pedro traz essa brincadeira toda para a ficção".

"No Nosso Sangue" fez sua estreia no Festival do Rio.

Assista à íntegra do Plano Geral:

