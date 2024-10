'Estou dilacerada', diz filha de Paulo Cupertino após julgamento dissolvido

Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino, expôs sua frustração após o julgamento de seu pai ser anulado.

O que aconteceu

Isabela, que depôs contra o pai, fez um desabafo após seus relatos serem anulados. Ela e a mãe, Vanessa Tibcherani, apontaram Cupertino como único responsável pelo assassinato do ex-ator de "Chiquititas" Rafael Miguel, ex-namorado de Isabela, e dos pais dele. "Amigos, colegas e conhecidos que me encaminharam mensagens, eu não estou bem", começou, em desabafo publicado nas redes sociais.

"Foi um dia absurdamente estressante", continuou Isabela. "Cheguei no ápice do desconforto, da ansiedade. Preciso de um tempo em silêncio pra assimilar tudo. Agradeço todas as mensagens de carinho e quero muito poder falar disso com calma com vocês em outro momento".

Ela contou como foi difícil prestar o depoimento. "Hoje foi, de longe, o segundo pior dia da minha vida. Passei por um desconforto emocional, uma ansiedade, uma angústia que não cabe no meu peito por ter que passar por tudo isso de novo, reviver tudo de novo. Estou de sentindo exausta emocionalmente. Tomei um calmante, vou deitar e quero esquecer um pouco dese dia".

Apesar da dor, Isabela citou o desejo por justiça como seu incentivo. "Hoje eu atingi um nível de estresse que há muitos anos não atingia. Estou dilacerada. Mas, apesar de tudo, eu desejo que todo esse esforço, não só da minha parte, como de todas as pessoas envolvidas, valha a pena, que a justiça seja feita".

Ela pediu que os fãs a mantenham em suas orações. "Orem por mim, orem pelas pessoas envolvidas, porque é muito difícil. Hoje eu achei que ia entrar em colapso. Achei que eu ia quebrar. Juro por Deus. Cheguei em um nível de estresse que falei: meu coração vai parar. De tanta dor, tanta angústia. Foi um dia terrível. Não sei nem explicar. Mas estou na torcida para que os próximos dias sejam mais leves".

Entenda

Paulo Cupertino foi julgado nesta quinta-feira (10) pela morte de Rafael Miguel e dos pais dele. No entanto, ele destituiu a defesa liderada pelo advogado Alexander Neves Lopes. Com isso, o julgamento foi dissolvido e precisará ser retomado em uma nova data, a ser definida, com novo corpo de jurados.

Não há prazo pré-determinado para composição de novo júri e remarcação de julgamento. Vanessa e Isabela precisarão depor novamente.