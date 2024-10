'Minha filha parou de mexer a perna do nada e descobrimos que era câncer'

Ao sofrer uma hemorragia após fazer uma cirurgia de endometriose, Giovanna Toledo foi induzida à uma menopausa precoce e ouviu do médico que seria impossível engravidar. Nesse período ela foi aprovada em um reality show de gastronomia, mas quando ia ser confinada, descobriu que estava grávida de Filippa.

"Todo mundo falava que [a gestação] era o momento mais feliz na vida de uma mulher e eu não estava feliz, só chorava", conta Giovanna à apresentadora Mariana Kupfer no programa AMAR, em parceria com Materna, a newsletter e editoria de Universa.

Durante a depressão, Giovanna enfrentou problemas no casamento, achou que não ia conseguir passar pela gestação, se sentiu sozinha e no fundo do poço e escutou de várias pessoas que se alguma coisa acontecesse com a filha porque ela estava daquele jeito, a culpa seria dela. Após a filha nascer e pegá-la no colo, a primeira reação de Giovanna foi: "A gente conseguiu, deu certo".

Fillipa perdeu movimento da perna de repente

Em janeiro de 2023, já com um ano de vida, Filippa perdeu o movimento da perna do nada.

Ela fez uma soneca no meu colo, quando a coloquei no chão, ela não conseguia colocar o pé no chão, não conseguia de jeito nenhum mexer a perna direita. Fiquei apavorada! Giovanna Toledo

Sem andar por oito dias, Filippa fez alguns exames, entre eles uma ressonância no quadril, que identificou que quatro ossos da perna estavam comprometidos. Havia a suspeita de ela ter uma doença rara ou câncer.

Giovanna conta que, enquanto aguardava o resultado da biópsia a filha ficou internada e enfermeiras colocaram um gesso na perna de Filippa, mas estava machucando a bebê e ela desenvolveu escara grau três. "Ela passou duas noites chorando batendo a cabeça na cama, eu não sabia de onde vinha aquele choro. [Já em casa] Resolvi abrir o gesso, vi a perna roxa e um buraco no calcanhar da minha filha".

Alguns dias depois, o pé de Filippa necrosou, ela sofreu uma grave infecção, precisou ser internada, fez o tratamento e voltou a andar. Em meio a esse processo, o resultado da biópsia confirmou a neoplasia.

Mais um desafio: Filippa enfrenta Doença de Crohn

Giovanna Toledo participou do programa AMAR com Mariana Kupfer, em Universa Imagem: TencyProduções

Pouco antes de ser diagnosticada com câncer, com 10 meses de vida, Filippa começou a ter quadros de diarreia e sangue nas fezes em grande quantidade como se fosse uma menstruação. Durante alguns exames, foi identificada uma bactéria e cada hora os médicos diziam que os sintomas poderiam ser o resquício de alguma coisa e até de uma alimentação diferente. "O meu coração não sossegava com essas palavras", diz a entrevistada do programa.

Ao ter contato com uma mulher adulta que tinha Crohn, Giovanna tinha certeza que a filha tinha a mesma condição: "O que ela me retratava, diarreia com frequência e com muito sangue, era o que eu via da minha filha no dia a dia".

Após passar com um gastroenterologista e fazer uma biópsia do intestino e do estômago, Filippa foi diagnosticada com Crohn. "Agora sim eu estou tranquila, sei o que a minha filha tem", finaliza Giovanna.

