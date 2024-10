Mel Maia exibe músculos durante treino na academia: 'Absurdamente forte'

Mel Maia, 20, mostrou em suas redes sociais que está com o shape em dia.

O que aconteceu

A atriz publicou em suas redes sociais um vídeo em que aparece malhando e exibindo os braços musculosos. "Gente, eu estou muito forte. Assim, absurdamente forte", disse, flexionando o bíceps para destacar os músculos.

A personal trainer de Mel, May Faria, aparece ao fundo do vídeo, cruzando os braços em sinal de desaprovação. "Ela não aguenta mais. Ela me deixa forte, e depois não quer que eu fique me mostrando", brincou a artista, comentando a atitude da instrutora.

Mel explicou que a rotina de treinos anda ocupando muito de seu tempo. "Minha vida está assim: eu treino, como e durmo. A partir do mês que vem, mesma coisa, só que trabalhando. Não vou ter muito tempo para ficar falando aqui, mas a gente tenta. Nada de interessante, nada de fofoca, só que estou forte."