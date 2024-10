Mariana Goldfarb exibe corpo saradíssimo em banho de cachoeira

Mariana Goldfarb, 34, renovou as energias em uma cachoeira.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (10), a modelo compartilhou os registros do momento no feed de seu perfil do Instagram. Nas imagens, a nutricionista ainda exibiu um corpo malhado e definido.

A influenciadora ainda falou sobre a importância da relação com a natureza. "Bom dia! Esqueça spas caros, a gente encontra cura é na natureza", legendou ela na publicação.

Os seguidores de Mariana, logo, a elogiaram. "Inspiração", disse uma; "Maravilhosa é ela", escreveu outra; "Perfeita", se derreteu uma terceira.