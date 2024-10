'Você é um comédia': Lucas Penteado provoca Thomaz Costa em estreia no boxe

Lucas Penteado, 27, estreia como boxeador no próximo sábado (12), no Fight Music Show, contra Thomaz Costa, 24. Evento reúne artistas, influenciadores e lutadores profissionais para confrontos no ringue.

O que aconteceu

Penteado provocou Thomaz Costa durante coletiva de imprensa com lutadores. "A gente te conhece. Só aceitei essa luta porque, pelo menos agora, o seu adversário tem o seu tamanho", disse o ex-BBB no dia 26 de setembro.

Costa, que participou da Fazenda em 2022, respondeu ao ator citando Karol Conká, cantora que protagonizou embates com Penteado no BBB. "O tombo vai ser maior. Já que é para tombar, tombei."

Na frente dos outros ele quer dar uma de bonzinho, de bom moço. Fica parecendo que eu viajo, fico provocando a cara. Mas a gente sabe que você é um comédia. Eu vou quebrar a sua cara.

Lucas Penteado para Thomaz Costa

Ex-Carrossel, Thomaz Costa perdeu primeira luta no Fight Music Show para Luiz Otávio Mesquita. "Experiência? Ele tem experiência em tomar porrada. Ele aprendeu que dizer que vai lutar não é exatamente lutar boxe", disse Lucas Penteado ao comentar luta anterior do atual adversário.

Lucas Penteado foi internado em uma clínica psiquiátrica para tratar de uma crise em 2023. "O esporte é o melhor remédio para a mente", disse ele em entrevista ao jornal Extra comentando sobre a preparação.

Confronto acontece no próximo sábado (12) em São Paulo. O Fight Music Show também traz luta entre Luiz Otávio Mesquita e Nego do Borel. MC Livinho, Hadson Nery e Lucas Viana também participarão do evento.