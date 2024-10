Luana conversa com Sacha sobre atritos: 'Eu não queria ser grosseira'

No início da madrugada de quinta-feira (10) na sede de A Fazenda 16 (Record), Luana chamou Sacha para conversar. Os dois tiveram atritos ao longo da última semana.

O que aconteceu

A peoa diz não querer que ninguém fique definido pelo que acontece no programa. "Eu fico mal porque não quero que te resumam em 20 dias de convivência. Acho injusto isso acontecer não só com você, mas comigo também."

Sacha agradeceu, mas apontou a forma como Luana votou nele na 3ª roça. "Obrigado, Luana, mas fico triste porque você poderia ter falado de uma forma sutil ontem, mas não falar que eu era egocêntrico, manipulador... Tudo que você falou ontem, você está tomando cuidado hoje."

Luana continuou. "Eu tomei muito cuidado ontem. Eu não queria ser grosseira. A única coisa que eu senti que eu queria falar foi sobre esse negócio do egocentrismo, mas eu comecei meu discurso falando que você não é mau-caráter. O que você fez aqui não é o que você fez na sua vida."

A peoa citou a pressão que o jogo os coloca. "Aqui leva a ter atitudes que lá fora a gente não teria. Eu não tenho absoluta certeza que você vai sair, e a gente não pode duvidar de ninguém aqui. Todo mundo merece e é um bom jogador, e quem vai julgar é as pessoas."

Sacha disse que, se voltar, vai reestabelecer suas relações na casa. "Vamos ver, pô. Se eu voltar, a gente vai restabelecer as relações como tem que ser."

