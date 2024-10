Linn da Quebrada posta reflexão após reabilitação: 'Me encontro e me perco'

Linn da Quebrada, 34, postou uma reflexão nas redes sociais nesta quinta-feira (10), após passar meses afastada em uma clínica de reabilitação.

O que aconteceu

A cantora postou fotos inéditas de um ensaio e comentou sobre o que tem vivido. "Entre o fundo do poço & a profundidade do posso. É aqui que me encontro e me perco, procurando respostas ou uma sensação que me traga de volta. Para que mais uma vez possamos nos reconhecer, tateando o silêncio num corpo que gruta", disse ela no Instagram.

Linn deu a entender que segue em um processo de autoconhecimento. "Quem soul eu?! Quem não quero ser mais? Eu me traio e venho me contrariando. Pra continuar a ser movimento", poetizou a artista.

A ex-BBB ainda prometeu fazer uma live para falar com os seguidores sobre sua saúde mental e "adversidades que tem enfrentado". "Pra dividir um pouco de tudo que tenho vivido nesses últimos tempos. E do que quero fazer com o que tem sido feito de mim", escreveu.

Linn da Quebrada voltou às redes sociais em setembro, após uma pausa na carreira desde o início do ano. "Meninas, voltei! A mamãe voltou, c*ralho", celebrou a cantora.

A artista estava em uma clínica de reabilitação para tratar de uma depressão. "Para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia", afirmou em um comunicado publicado em abril.