Leifert ganha camisa do Vasco com homenagem à filha: 'Força para seguir'

Tiago Leifert, 44, ganhou de presente do Vasco uma camiseta do time com o nome de sua filha, Lua, 4.

O que aconteceu

A peça foi usada em campo pelo jogador Pablo Vegetti, 35, durante o jogo do último dia 22 (domingo) contra o Palmeiras. O Vasco colocou nos uniformes de seus atletas os nomes de crianças vítimas de retinoblastoma, como forma de apoio à campanha "De Olhos nos Olhinhos", que visa conscientizar pais sobre o risco da doença - da qual Lua Leifert é portadora.

Nas redes sociais, Tiago publicou uma foto vestido com a camiseta - autografa por Vegetti - e agradeceu o gesto do jogador. "Estamos nos aproximando do fim da campanha De Olho nos Olhinhos 2024. A homenagem do Vasco e o carinho de Pablo Vegetti nos dão força e empolgação para seguir em frente! Muito obrigado, craque. Seu gesto emociona e ajuda a salvar a vida de muitos pequenos!", legendou o jornalista, no Instagram.

O próprio atleta comentou a postagem, reafirmando seu apoio à campanha e à família de Tiago. "Muito amor para a sua família. Estamos com vocês!", declarou Pablo.