Leão: Fala de Boninho mostra que nem todo mundo cai em jogo da Globo

Boninho deu "uma cutucada" na direção da Globo ao comentar sua trajetória em uma palestra.

Leão Lobo diz que o ex-diretor dá a entender que saiu da emissora por já não ter certa liberdade com o "novo comandante", Amauri Soares. "Sem dizer, ele disse tudo", avalia.

Frente a tantas perdas e mudanças na emissora, Leão afirma que até o jornalismo, o "trunfo da Globo", tem parecido "mais enfraquecido". "Parece que já desvendamos o segredo da Globo por caminhos e seus comentaristas. Parece que já não caímos mais no jogo politico, que era o mais importante da Globo".

O comentarista diz que as novelas parecem dirigidas por "alguém que não entende ou não gosta de novela". "A gente percebe nas escolhas feitas, nos autores escolhidos, no esvaziamento de outros autores que eram bons e na valorização de alguns que são superficiais".

É assustador ver uma coisa tão grandiosa como a Globo se reduzir a isso. Não parece mais a Globo. E não é saudosismo; é porque vemos um amadorismo, uma coisa fácil e meio tola em tudo Leão Lobo

Carisma de Amauri X Falta de interesse da Globo

Yas Fiorelo questiona se a "cúpula" da Globo não avalia a forma como a emissora perdeu força desde que assumiram a nova direção, em 2020. "Não é dinheiro, mas as novelas já não são mais as mesmas. A Globo está tendo essa paquera com uma população mais conservadora", avalia.

Ou esse homem [Amauri Soares] tem um carisma impressionante, ou não estão a fim de prezar pela qualidade, que era o grande diferencial da emissora Yas Fiorelo

Assista à íntegra do Splash Show:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso