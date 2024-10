Leão: É lamentável Globo reduzir Criança Esperança a algo tão amador

A Globo realizou sua tradicional festa do Criança Esperança, exibida na última quarta-feira (9), mas entregou um evento "fraco e amador", avalia Leão Lobo.

O comentarista diz que ficou "chocado" com a festa, que costuma ser uma ação grande. "O que vimos ontem foi uma coisa tão amadora, tão pobrezinha, em um estúdio apertadinho e shows pré-gravados", diz. "Foi uma coisa comprada na loja mais barata".

Foi triste ver. Foi uma coisa bobinha, sem grandiosidade, pequenininha como tudo o que tem acontecido na Globo Leão Lobo

Leão afirma que essa costuma ser a "grande festa do ano" da Globo, grandiosa justamente para alavancar fundos para a causa. "Essa coisa do pré-gravado parece o fim de ano, que ninguém assiste", afirma.

Ele afirma que a redução é lamentável, e faz parecer que em 2025 o evento nem acontecerá.

No Splash Show, Leão também comentou como Boninho deu "uma cutucada" na direção da Globo ao comentar sua trajetória em uma palestra.

Ele diz que o ex-diretor dá a entender que saiu da emissora por já não ter certa liberdade com o "novo comandante", Amauri Soares. "Sem dizer, ele disse tudo", avalia.

Frente a tantas perdas e mudanças na emissora, Leão afirma que até o jornalismo, o "trunfo da Globo", tem parecido "mais enfraquecido". "Parece que já desvendamos o segredo da Globo por caminhos e seus comentaristas. Parece que já não caímos mais no jogo politico, que era o mais importante da Globo".

É assustador ver uma coisa tão grandiosa como a Globo se reduzir a isso. Não parece mais a Globo. E não é saudosismo; é porque vemos um amadorismo, uma coisa fácil e meio tola em tudo Leão Lobo

Assista à íntegra do Splash Show:

