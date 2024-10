Júlia detona Zé Love e diz que ele contribuiu para crise de ansiedade

Após Zé Love retornar como o quarto fazendeiro de A Fazenda 16 (Record), Júlia e Luana detonaram o peão no quarto da sede.

O que aconteceu

Júlia contou que sua crise após a formação da roça também teve influência dele. "Eu não vou negar que muito da minha crise de ansiedade foi pro isso. Foi muita gritaria, muita grosseria."

A atriz contou que foi tratada de forma hostil pelo jogador. "Até comigo, porque eu tentei ser educada e respeitosa, e ele me tratou de um jeito agressivo. Eu não estou acostumada com isso lá fora, porque não dou abertura para ninguém me tratar assim."

Luana também criticou Zé. "E ele sempre fala: se você quer respeito, dê respeito."

Júlia retrucou. "Eu dou respeito a ele e ele não me dá. Mas eu também não cobro. Ontem, muito da minha crise foi por causa disso."

