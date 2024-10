Juju Salimeni abre 'maior academia do mundo': 'Me afastando da fama'

Juju Salimeni, 38, vai inaugurar a "maior academia do mundo", ao lado do noivo, Diogo Basaglia, 27.

O que aconteceu

A influenciadora fitness montou o negócio associado à conceituada Ironberg, centro de treinamento de diversos atletas famosos e figuras do esporte. A Ironberg Alphaville, vizinha à casa do casal, tem 32 mil m² de estrutura e vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias.

O estabelecimento conta com estacionamento privativo gratuito com mais de mil vagas e heliponto. Quando ainda estava no projeto, a academia era a maior da América Latina. Agora, com a inclusão de mais uma parte no terreno, ela se tornou a maior do mundo, de acordo com Juju. "Não imaginávamos que tomaria essa proporção, mas sabíamos que seria algo grande porque a marca já é gigante. Com o andamento do projeto, acabou ficando ainda melhor do que esperávamos".

A ex-panicat ainda explica o motivo de preferir se juntar a uma marca consagrada ao invés de dar seu nome ao empreendimento. "Gigantes se unem a gigantes! Um novo negócio demanda muito mais tempo, e pessoas bem-sucedidas se unem para elevar ainda mais seus projetos. A Iron já possui uma estrutura consolidada. Eu direciono muito bem meus investimentos e sei que o retorno desse projeto será bem maior do que construir uma marca nova do zero".

Juju ainda apontou que a academia é uma consagração de seu estilo de vida. "Sensação de recompensa, de trabalho bem feito. Eu me dedico a esse estilo de vida há mais de 20 anos e vejo que valeu a pena. Me sinto orgulhosa da minha trajetória".

Salimeni, que tem uma legião de fãs há 16 anos, tem dado indícios de viver mais distante da fama. "A minha intenção é diminuir a vida pública, ir me afastando da fama e ter uma vida mais tranquila e discreta. Não gosto do que vejo hoje em relação à fama. Acho a internet muito tóxica, tenho cada dia menos vontade de compartilhar minha intimidade ali. Meu desejo é ir aos poucos diminuindo o consumo das redes sociais e viver a vida de verdade fora delas".