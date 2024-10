Instalação artística fálica de 12 metros chama atenção em Nápoles

NÁPOLES, Itália (Reuters) - Uma nova obra de arte de 12 metros em uma das principais praças de Nápoles, criada pelo falecido designer italiano Gaetano Pesce, chamou a atenção por sua aparência fálica, além de ter um nome sugestivo.

A criação cilíndrica, chamada "Tu si' 'na cosa grande" ("Você é uma coisa grande", no dialeto local), é descrita como representante do traje estilizado do personagem clássico da "Commedia dell'Arte" napolitana Pulcinella.

A obra de Pesce substituiu a "Vênus dos Trapos" de Michelangelo Pistoletto - uma versão superdimensionada de uma escultura romana clássica ao lado de um monte de roupas descartadas - em exposição na Piazza del Municipio, na cidade do sul da Itália.

Ao lado dela estão dois corações gigantes, perfurados pela flecha do Cupido. Assim como a coluna, eles podem ser iluminados por dentro.

"Depois da famosa 'Vênus dos Trapos', não poderíamos deixar de ver essa, que, para ser honesto, é realmente um símbolo fálico em toda a sua glória", disse o morador local Matteo Vasta.

Outra moradora, Rosalba, era fã do trabalho anterior.

"Estou me perguntando o que Gaetano Pesce queria com essa nova instalação", disse.

Pesce morreu em Nova York em abril, aos 84 anos de idade. Seu trabalho era caracterizado pelo uso inventivo de cores e materiais, com referências sociopolíticas e à cultura pop.

