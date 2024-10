Gkay diz que mantém corpo sarado com procedimentos estéticos: 'Privilégio'

Gkay, 31, confessa o que faz para manter corpo definido.

O que aconteceu

A famosa reforçou que os procedimentos estéticos são essenciais para manter o corpo que tem. "Às vezes, as pessoas se inspiram em algo, mas tenho que ser real sobre os meus privilégios, a partir de um momento que não é apenas treino e alimentação. [...] Por isso enfatizo para as pessoas que são privilégios que tenho, e que as pessoas não devem se cobrar tanto, porque eu sou uma pessoa que tem privilégio para fazer essas coisas", revelou em entrevista à Quem.

Ela afirmou que treina de segunda-feira a sábado e negou que sua alimentação seja restritiva. "Pelo contrário, é uma dieta que se adapta ao seu corpo, em que você pode se alimentar bem, mas com equilíbrio. Tudo dentro da minha dieta. Se eu sair um pouco, no outro dia eu equilibro, faço um aeróbico a mais", explicou.

A influencer contou como se prepara para seguir o plano alimentar em viagens. "Você não tem tanto tempo para escolher um lugar, vai comendo ali o que está no caminho. Às vezes, você chega muito cansada, só quer aquele hamburgão e ir dormir (...). Levo muito whey protein para equilibrar minha quantidade de proteína, levo muita vitamina também, sempre tentando manter a limpeza. Uma correria danada."

Gkay ressaltou que não se importa com as críticas que recebe. "Tem gente que não gosta de algumas partes do meu corpo e tudo mais, mas não sou muito ligada em críticas, não. Acho que cada um está ali cuidando do jeito que pode. O corpo é algo tão pessoal que acho que a pessoa se intrometer no seu corpo, no estilo de vida, não é uma coisa legal", concluiu.