Leblon na Flip: por que novelas de Manoel Carlos tinham sempre uma Helena?

A série documental "O Leblon de Manoel Carlos" faz parte da programação da Livraria das Marés na 22ª edição da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). A produção conta com a direção de Júlia Almeida, filha do autor, e aborda a relação do novelista com o bairro da zona sul carioca.

Se por um lado o Leblon foi o cenário de várias histórias escritas por Maneco, de outro um nome sempre ocupou o inconsciente de milhões de brasileiros: as protagonistas chamadas Helenas. Mas, afinal, por que o nome sempre aparecia nas tramas?

A resposta está na na mitologia grega. O nome faz alusão a Helena de Troia, filha do deus Zeus e da mortal Leda, personagem conhecida por ser a mulher mais bela do mundo. A explicação foi dada durante entrevista do autor ao Conversa com Bial (Globo), em 2020.

Foi Helena de Troia, e escolhi porque gosto do nome... Curiosamente, tive duas filhas mulheres e nenhuma delas se chama Helena. As pessoas me perguntavam na rua: 'Foi sua namorada? Sua amante?'. Eu dizia: 'Não'. Podia parecer que era minha mãe, minha irmã ou alguém da família, mas não era, não.

As Helenas

Helena (Christiane Torloni) em "Mulheres Apaixonadas" Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo

A primeira Helena foi interpretada por Lilian Lemmertz, em "Baila Comigo" (1981). A personagem se culpava por ter se distanciado de um de seus filhos, que estava sendo criado pelo pai, vivido por Tony Ramos.

Regina Duarte foi quem deu vida ao maior número de Helenas: foram três, das nove criadas por Maneco. A primeira vez foi em "História de Amor" (1995), onde Helena viveu um romance com Carlos Alberto (José Mayer).

Dois anos depois, Regina foi a personagem em "Por Amor", em que a mãe nutre uma grande amizade com a filha, Eduarda (Gabriela Duarte). A terceira vez foi em "Páginas da Vida" (2006). Ela emocionou o público ao lutar contra o preconceito sofrido pela filha Clara, portadora de Síndrome de Down.

Maitê Proença também deu vida à personagem em "Felicidade" (1991). A personagem doce era conhecida pelo apelido Leninha. Em "Laços de Família" (2000), Vera Fischer interpretou a Helena que renunciou à paixão por Edu (Reynaldo Gianecchini) a favor da filha, Camila (Carolina Dieckmann).

Christiane Torloni foi a sexta Helena de Manoel Carlos em "Mulheres Apaixonadas" (2002). A personagem decidiu se separar do marido, Téo (Tony Ramos), após 15 anos de casamento para reviver um amor do passado.

Já Taís Araújo viveu a única Helena negra da trajetória de Maneco. Em 2009, ela protagonizou "Viver a Vida", sendo uma modelo internacional que abdicou da carreira para se casar com o empresário Marcos, também vivido por José Mayer.

Última protagonista foi interpretada por Julia Lemmertz, na novela "Em Família" (2014).

'O Leblon de Manoel Carlos'

Manoel Carlos é autor de novelas como 'Laços de Família' e 'Mulheres Apaixonadas' Imagem: Reprodução/Instagram

Série documental será exibida na quinta-feira (10), 18h, na Livraria das Marés, centro histórico de Paraty (RJ). A mesa contará com a participação da diretora e filha do autor, Júlia Almeida, e da atriz Vivianne Pasmanter.

A produção explora a conexão do novelista com o bairro do Leblon. O documentário tem como objetivo preservar o legado criativo do autor, examinando a vida e a obra por meio da lente da relação com o bairro nobre.

*O repórter Ricardo Pedro Cruz viajou a convite do Instituto CCR, patrocinador e parceiro de mobilidade da Flip.