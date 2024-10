Ex de Cupertino diz que sofreu 'inúmeras agressões' e foi ameaçada com arma

Vanessa Tibcherani, 44, ex-companheira de Paulo Cupertino, afirma que sofreu "inúmeras agressões" durante o relacionamento. O julgamento de Paulo pelo assassinato de Rafael Miguel e dos pais do ator começou na tarde desta quinta-feira (10) em São Paulo.

O que disse Vanessa

Vanessa foi a primeira testemunha a depor no julgamento. Apesar de a Justiça ter aprovado pedido para que Cupertino não estivesse presente no depoimento da ex nem no da filha, ele permaneceu no plenário. Em conversa com a reportagem de Splash, a promotoria informou que Vanessa, ao chegar para o julgamento, aceitou falar na presença de Paulo. A regra, porém, continua valendo para o depoimento de Isabela.

Durante sua fala, Vanessa confirmou que foi agredida por Paulo em diferentes momentos durante os 22 anos em que se relacionaram. Eles não moraram juntos ou formalizaram a união.

Julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais, começou nesta quinta-feira (10), em São Paulo Imagem: Klaus Silva/TJSP

Vanessa relatou uma rotina de agressões físicas e verbais com Cupertino. Ela disse que chegou a registrar boletim de ocorrência pelas agressões, mas não seguiu com as investigações porque foi ameaçada por ele.

Paulo Cupertino também era agressivo com a minha filha. Eles nunca se deram bem.

Questionada pela promotoria, ela confirmou que já foi ameaçada por Paulo com uso de arma. Vanessa apontou que o réu também citou familiares em diferentes ameaças.

Vanessa contou que, na noite anterior ao crime, ela levou Isabela para encontrar com Rafael em uma festa do filho mais novo. Com medo do companheiro chegar de surpresa, ela teria ficado do lado de fora vigiando uma possível chegada de Cupertino

Ela se referiu ao réu como "misógino" durante o depoimento. Ela afirmou ainda que eles não moravam juntos por Paulo manter outra família.

"Muito doloroso, não desejo isso pra ninguém. Não existia palavra, existia punho", disse a mãe de Isabela.

Vanessa disse não ter visto suposto crime. Ela afirma que estava em casa quando ouviu gritos, e tentou socorrer as vítimas em frente ao portão da casa. Paulo Cupertino já havia deixado o local.

O crime

O ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT, e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019, em São Paulo. Os três foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator de 22 anos, Isabela Tibcherani. O crime aconteceu na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da capital.

O pai da namorada de Rafael, Paulo Cupertino Matias, teria sido o autor dos disparos. Ele era contra o namoro da filha. No mesmo mês, a Justiça decretou a prisão temporária de Cupertino, que fugiu depois do crime. Um ano depois, o mandado de prisão temporária dele foi convertido em preventiva.

Previsão é de que julgamento de Paulo Cupertino dure dois dias. O réu alega ser inocente.