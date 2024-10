Ex-BBB Lucas Buda revela acordo com a ex, Camila Moura: 'Pago para ela'

O ex-BBB Lucas Buda, 30, revelou nesta quarta-feira (9) que tem um acordo financeiro com a ex-mulher, Camila Moura, 30.

O que aconteceu

Os dois definiram o que fariam com os bens e posses que tinham. "Não foi nenhum acordo judicial ou processo, mas sentamos como dois adultos se divorciando e fizemos um acordo", disse ele em entrevista ao podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão.

Buda explicou que está pagando a parte da ex no apartamento em que viviam juntos. "Acordamos quem ia pagar o quê. Esse apartamento que estou é o que nós morávamos e eu fiquei aqui. Ela se mudou para São Paulo e fizemos um acordo, eu pago para ela pela parte dela do apartamento", contou.

O ex-casal também divide a guarda e os cuidados dos pets que tinha. "Dois cachorros, eles ficaram na casa da mãe da Camila. Quando eu estou no Rio, ficam comigo, e quando ela está, ficam com ela", afirmou ele.

O fim do casamento de Buda e Camila aconteceu enquanto ele ainda estava no BBB 24. Ela decidiu por um ponto final na relação após a aproximação do professor com a participante Giovanna Pitel.