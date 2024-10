Entenda o triângulo amoroso envolvendo Maísa na próxima novela das seis

Em "Garota do Momento" (Globo), a próxima novela das seis, o triângulo amoroso principal será formado por Beatriz (Duda Santos), Beto (Pedro Novaes) e Bia (Maísa).

O que vai acontecer

Quando Beatriz chega ao Rio de Janeiro com o objetivo de reencontrar a mãe, Clarice (Carol Castro), ela se depara uma cidade pulsante, com rodas de samba e o carnaval de rua. E é justamente num bloco de carnaval que seu caminho se cruza com o do jornalista Beto.

Uma conexão forte nasce entre os dois, e Beto fica encantado pela personalidade corajosa da jovem. O problema é que Beto é o noivo de Bia, a menina criada como sendo filha de Clarice, a mãe biológica de Beatriz.

Bia é mimada, autocentrada e sofre de uma doença cardíaca, o que a torna emocionalmente dependente de Beto. Ao perceber o interesse do namorado por Beatriz, Bia começa a usar seu estado de saúde para manipulá-lo, fazendo com que ele se sinta culpado por pensar em terminar o relacionamento.

Enquanto Beatriz tenta entender o que aconteceu com sua mãe, ela e Beto se aproximam cada vez mais. O jornalista tem carinho por Bia, com quem está namorando, mas sente que a relação é sustentada apenas pela culpa e pelo medo de prejudicar a saúde da jovem.

Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Mnaoella Mello/Globo

Beatriz, por outro lado, tenta se afastar desse triângulo amoroso ao descobrir que ele está comprometido. Só que a paixão fala mais alto e Beto decide terminar o relacionamento com Bia para ficar com Beatriz, que também já não consegue mais esconder o que sente pelo rapaz.

"Garota do Momento" é uma novela de Alessandra Poggi, mesma autora de "Além da Ilusão". Com estreia marcada para novembro, a trama tem direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg.