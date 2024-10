Dos 'Cem Anos de Solidão' aos 'Quatro da Candelária': streaming invade Flip

A Netflix vai levar o universo do streaming à 22ª edição da Flip. A plataforma, que estreia na Festa Literária Internacional de Paraty em 2024, quer celebrar as grandes narrativas e as inúmeras formas de contá-las.

Os desafios de adaptar o livro "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, para a série inédita do streaming é um dos destaques da programação. A produção, que é descrita como "uma das produções audiovisuais mais ambiciosas da América Latina", estreia no dia 11 de dezembro de 2024.

Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez Imagem: Divulgação/Amazon

A mesa "Do Livro às Telas: Cem Anos de Solidão" acontece no dia 12 de outubro, às 16h, na Casa da Cultura de Paraty. O evento contará com a participação das roteiristas Natalia Santa e Maria Camila Bruges e do vice-presidente de conteúdo da Netflix na América Latina, Francisco Ramos.

"Cem Anos de Solidão" é um romance do autor colombiano Gabriel García Márquez, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Publicado em 1967, tornou-se uma obra-prima da literatura latino-americana e um exemplo clássico do "realismo mágico".

Casa de Histórias

'Os Quatro da Candelária' estreia no dia 30 de outubro Imagem: Divulgação/Netflix

Plataforma também está presente na Casa de Histórias. Entre os destaques da programação estão debates como "PSSICA - Os Desafios da Adaptação" e "Os Quatro da Candelária - Do Noticiário às Telas".

"Os Quatro da Candelária", série ficcional que estreia na Netflix no dia 30 de outubro, é baseada em depoimentos de sobreviventes da Chacina da Candelária, que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 1990.

Destaques da programação

Quinta-feira (10)

11/12h - Projeto Querino - A presença negra na construção do Brasil (jornalista e escritor Tiago Rogero).

14h/15h - Pssica - Os desafios da adaptação (Elisabetta Zenatti, vice-presidente de conteúdo da Netflix Brasil, Andrea Barata Ribeiro, da O2 Filmes, e Edyr Augusto, autor de "Pssica, livro adaptado para as telas pela Netflix).

18h30/19h30 - A língua viva (Amara Moira e Jana Viscardi conversam com Cris Fibe).

Sexta-feira (11)

11/12h - Os Quatro da Candelária - Do noticiário às telas (o diretor Luis Lomenha fala sobre a adaptação de uma tragédia urbana para o audiovisual).

12h30/13h30 - O Voo da Palavra (escritores Ruy Castro e Heloisa Seixas ).

Sábado (12)

11/12h - A Demarcação de Telas - uma conversa sobre cinema e Amazônia (a ativista indígena Txai Suruí conversa com João Moreira Salles).

14h/15h - Como Narrar a Crise Climática (escritores Natalia Borges Polesso e Pablo Casella conversam com Bernardo Esteves).

*O repórter viajou a convite do Instituto CCR, patrocinador e parceiro de mobilidade da Flip.