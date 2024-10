Márcio Garcia é dono da casa mais cara do Brasil; de onde vem sua fortuna?

Márcio Garcia, 54, é conhecido pelo público pela trajetória de mais de 30 anos na televisão. Com passagens em grandes emissoras e trabalhando como ator e apresentador, o carioca voltou a ser assunto por conta de sua casa no Rio de Janeiro, considerada a mais cara do Brasil.

A seguir, relembre a trajetória de Garcia e saiba como a atuação em diferentes meios fez com que o ator acumulasse seu patrimônio.

Televisão e redes sociais

Carreira começou na MTV. A emissora, de grande renome dos anos 1990, foi o primeiro passo de Garcia na televisão. Em 1994, o apresentador migrou para a TV Globo, à frente do programa infantil Gente Inocente e, posteriormente, do Vídeo Show.

Na Rede Record, Márcio Garcia garantiu audiência. O Melhor do Brasil, comandado pelo apresentador, chegou a liderar a disputa com programas simultâneos de outras emissoras. O sucesso na Record fez com que Garcia retornasse à Globo em 2008 com um salário ainda maior.

Como ator, participou de novelas globais. Márcio Garcia teve breve participação na emissora como ator nas novelas Caminho das Índias (2009), O Astro (2011) e Amor à Vida (2013). Entre 2016 e 2020, assumiu a apresentação no programa Tamanho Família e, em 2022, apresentou o The Voice Kids.

Após 15 anos, o apresentador encerrou o contrato com a Globo. Em julho deste ano, Márcio Garcia foi dispensado pela emissora. Ao longo da carreira, Garcia também atuou como dublador, como nos longas de A Era do Gelo, em que deu voz ao personagem Diego.

Empreendedorismo

Com carreira de sucesso na televisão, Márcio Garcia se lançou em um novo ramo: a construção civil. Em sua própria descrição nas redes sociais, Garcia se denomina empreendedor. Atualmente, o apresentador é sócio do BCM (Banco de Crédito Móvel), que está à frente da construção de um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, bairro nobre do Rio de Janeiro.

Segundo o perfil do empreendimento, o Renew Life Residences é "projeto pessoal" de Márcio Garcia. Além de estar envolvido com a construção, Garcia também atua como garoto propaganda.

Atualmente, Márcio Garcia compartilha sua rotina nas redes sociais. Ativo em seus perfis, somente no Instagram Garcia acumula mais de 12 milhões de seguidores. Entre o conteúdo postado, estão dicas de motivação, alimentação saudável e exercícios físicos. Viagens com a esposa, Andrea, e os filhos Nina, Pedro, Felipe e João também fazem parte das publicações do apresentador.

Márcio Garcia, hoje, é marca pessoal exclusiva. As campanhas e demais demandas comerciais do ator são atendidos pela agência de marketing Suba, que atende nomes como Fernanda Gentil, Sabrina Sato, Lucas Lima e a própria Andrea, esposa de Garcia.

Casa mais cara do Brasil

Márcio Garcia viralizou após o valor de sua casa no Rio de Janeiro se tornar público. A casa, localizada no privilegiado bairro Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, está sendo negociada atualmente por R$ 279 milhões. O valor do imóvel pode flutuar, pois a negociação está sendo realizada pela Piquet Realty, de Cristiano Piquet, que atua no mercado imobiliário dos Estados Unidos e trabalha na moeda local. "A Piquet Realty raramente anuncia imóveis fora dos EUA, mas quando a missão é vender a melhor casa do Rio, abrimos uma exceção", declarou Piquet, que avaliou o imóvel em US$ 50 milhões.

Mansão tem mais de 6.000 m². Segundo Piquet, a casa tem "conforto, privacidade e sustentabilidade" exclusivos, além de vista para o mar e para a Pedra da Gávea.

100% movido a energia solar e paisagismo assinado por Burle Max. Em mais de 2.000² de área íntima, há sete suítes e 18 banheiros. Para minimizar os impactos no meio ambiente, a família instalou geradores de energia solar em 2016. Atualmente, Márcio Garcia está em um embate com a Light, fornecedora de energia na região, em relação ao valor cobrado em sua conta de luz.

Casa é dividida em três núcleos com entradas independentes e área de lazer tem diversas opções. A casa conta com piscina semiolímpica, jacuzzi, área para mini golfe, academia totalmente equipada, cinema e boate.

A mansão de Marcio Garcia vista do alto Imagem: Reprodução / Youtube

Família tem mansão também na região serrana do Rio de Janeiro. Considerada como "refúgio", a casa conta com enormes instalações de lazer, quadriciclos e riacho.