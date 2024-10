Diversão de A Fazenda é o elenco que tem uma péssima visão de jogo

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram as enquetes que apontam o possível eliminado na roça desta quinta-feira (10). Segundo as pesquisas, Cauê deixará o reality rural. "A minha dúvida é como eles vão interpretar isso lá dentro, porque é um dos elencos mais burros", analisa o colunista.

Ele argumenta que os peões podem ter a leitura de que o Sacha continua errado em todas as acusações, mas o público tirou o Cauê pois ele pediu para estar na roça. "Fico curioso de ver se o tombo vai ser do tamanho que a gente gostaria. Será que eles vão continuar se enganando?"

"Eu espero esse discurso, é o que acho que vai acontecer", responde Bárbara. Ela diz que o programa vai valer pela reação dos peões ao verem que Sacha continuou e que eles vão tentar se agarrar à jogada errada de Cauê, de pedir para não ser salvo no resta um, para tentar o chapéu do fazendeiro.

E acaba sendo bom, Chico, porque a gente tem se divertido, principalmente nesta Fazenda, com esse elenco que tem uma visão de jogo completamente deturpada, é engraçado. Então, faz parte da diversão. É bom que a leitura de jogo não fique óbvia para eles.

"Visão deturpada de mundo", finaliza Chico.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 3ª roça? Resultado parcial Total de 52688 votos 17,58% Cauê 49,17% Sacha 33,25% Zaac Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 52688 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso