Dieguinho: Parcial? Galisteu é parte da Fazenda e não tem que dar opiniões

Gizelly acabou por revelar que Adriane Galisteu, a apresentadora de A Fazenda 16 (Record), tem sido imparcial.

Em conversa com Camila e Luana no reality, a ex-BBB comentou as "caras e bocas" que Galisteu fez durante a fala de Sacha Bali no programa ao vivo. O peão estava em outra área e não pôde ver a apresentadora, mas Gizelly diz ter visto a reação por um telão.

Dieguinho afirma que as expressões de Galisteu acabam por ser uma "informação" passada aos participantes — a de que Sacha estaria "queimado" para o público.

Galisteu é apresentadora, não está lá para julgar. Ela é um grande personagem na condução do programa e não tem que dar a opinião dela sobre os participantes — pelo contrário, tem que conduzir e ser imparcial Dieguinho

Apresentadora 'não consegue ficar calada'?

Kerline diz que Galisteu é uma das melhores apresentadoras da atualidade, mas sempre teve uma questão com a imparcialidade.

Segundo a comentarista, até o diretor do reality, Rodrigo Carelli, acredita que Galisteu "não consegue ficar calada". "A personalidade dela é muito forte", avalia.

Infelizmente, ela peca nesse ponto na condução da Fazenda (…) Mas mesmo soltando essas gafes, acho ela sensacional Kerline

