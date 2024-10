BGS 2024: 6 atrações imperdíveis para os fãs de anime

Está rolando em São Paulo a edição de 2024 da Brasil Game Show, um evento de jogos que reúne empresas de games e desenvolvedores independentes.

Como a produção japonesa é uma parte importante dessa indústria — e o público otaku também se interessa por essa mídia interativa—, Splash compilou aqui algumas atrações que têm tudo para agradar o fã de anime que for à BGS.

"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii"

Novo jogo da série "Like a Dragon" Imagem: Splash UOL

Um dos principais destaques na BGS é a presença de uma demo do recém-anunciado "Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii", spin-off da franquia "Like a Dragon"/"Yakuza" que traz Goro Majima explorando o cenário do game "Infinite Wealth".

Só que aqui há uma pegadinha: ele agora é um pirata, inclusive podendo formar um bando e enfrentar adversários com uma roupa de bucaneiro bem cafona ao estilo "Like a Dragon".

O jogo tem um combate muito intenso, mas surpreende mesmo é nos minigames absurdos. Na demo da BGS pudemos testar a corrida de kart, a entrega de comida e até um karaokê. Vale a pena dar uma conferida pela maluquice envolvida.

"Metaphor: ReFantazio"

Game "Metaphor" Imagem: Fábio Garcia/Splash

Num geral RPGs japoneses têm tudo a ver com animes, e em "Metaphor: ReFantazio" temos a sensação de assistir a uma obra graças ao design de personagens e a trama bem fantasiosa. O game é desenvolvido pela Studio Zero, estúdio criado em 2016 por Katsura Hashino, o diretor da série "Persona" (que até ganhou anime).

Estão disponíveis 3 cenários na demo de "Metaphor: ReFantazio", um de história, um de exploração de dungeon e outro de batalha de chefe.

O jogo será lançado na próxima sexta-feira (11), então a demo da BGS permite experimentar um pouco do jogo antes de decidir comprar. E quem testar no estande da Sega ainda pode ganhar um pin do RPG.

Espaço "Pokémon"

Pokémon Legends: Arceus Imagem: Reprodução/Michel Brito

A Nintendo não tem tantas novidades em seu estante, até porque o Switch está em seus últimos momentos de vida, mas a empresa japonesa preparou um mimo para quem ainda quer conhecer o catálogo de seu console mais popular.

Além de estações de jogo de "Mario Kart 8 Deluxe" e outros jogos mais antigos, há um espaço apenas para testar os mais variados jogos da franquia "Pokémon". Tem o "Scarlet/Violet", "Detective Pikachu" e vários outros.

Se for passar pelo estande da Nintendo recomendamos também acessar sua conta no site My Nintendo para pegar um brinde. A sacolinha do Mario é bem disputada.

Paredão de Gachas

Gachas na BGS 2024 Imagem: Splash UOL

Caso você nunca tenha ouvido falar desse termo, "gacha" é como são chamados atividades que pegamos itens em sorteio. Parecido com jogo de celular como "Genshin Impact" ou "Pokémon Masters EX", sabe?

Mas na BGS podemos experimentar o "paredão de gacha", que são várias máquinas que você pode pagar as fichas e pegar um prêmio variado dependendo da tua sorte.

Tem máquinas temáticas de "Card Captor Sakura", "SPY X FAMILY", "Pokémon" e até uma com vilões de "Jojo's Bizarre Adventure".

"HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT"

Game de "hunter x Hunter" Imagem: Splash UOL

Com lançamento previsto apenas para 2025, o jogo "HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT" deu as caras no estande da Arc System Works em uma demo com vários personagens e cenários disponíveis.

O jogador precisa formar um time com três lutadores, e a demo permite escolher entre Gon, Leorio, Biscuit, Netero, Hisoka e vários outros menos famosos (como o Ubogin da Trupe Fantasma).

E aí você pode aproveitar e já experimentar o novo "Guilty Gear" que também está no estande e será lançado em português.

"Fatal Fury: City of the Wolves"

Estande de "Fatal Fury" na BGS Imagem: Splash UOL

"Fatal Fury" está longe dos seus anos de glória dos anos 1990 quando todo mundo falava de Terry Bogard e tinha até anime passando na TV aberta, mas a franquia de luta da SNK está de volta com um jogo fresquinho e a demo está na BGS.

Em poucas estações você pode experimentar o sistema de combate, visual bonito dos personagens e reviver os bons tempos dos arcades de luta da empresa no final dos anos 1990.

Vale destacar que o jogo terá convidados especiais do antigo rival "Street Fighter", pois Ken e Chun-li estarão disponíveis para os jogadores futuramente.

BGS 2024

Quando: 9 a 13 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: das 13h às 21h