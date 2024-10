De biquíni, Agatha Moreira pula no mar e posa com Simas diante de cachoeira

Agatha Moreira, 32, publicou em suas redes sociais uma sequência de registros descontraídos na manhã desta quinta-feira (10).

O que aconteceu

Algumas das imagens mostram a atriz de biquíni, curtindo uma cachoeira ao lado do namorado, Rodrigo Simas, 32. Em outras, ela faz uma trilha com amigos como Miguel Rômulo, 32, Sophia Abrahão, 33, e Sérgio Malheiros, 31, e pula no mar de cima de uma pedra.

Uma terceira parte das fotos mostra Agatha nos bastidores da novela "Mania de Você" (Globo), onde ela vive a protagonista Luma. Nestas, ela brinca e se diverte ao lado de colegas como Gabz, 25, que interpreta Viola, sua rival na trama de João Emanuel Carneiro.

Os seguidores da atriz se divertiram a valer com os registros, conforme deixaram claro nos comentários da publicação. "Queria tanto ser sua amiga! Você tem a melhor vibe de todas", enalteceu uma internauta. "Adoro sua energia", concordou outra.