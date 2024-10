Chico: A sensação é que o público vota por não gostar de ninguém da Fazenda

Na última terça-feira (8), aconteceu a 3ª formação de roça de A Fazenda (Record). Vetado da prova, Sacha foi direto para a roça.

Com 32 votos, um recorde de votos dentro do reality rural, Sacha foi muito criticado pelos colegas de confinamento por suas atitudes. Zé Love, que se tornou um dos favoritos da edição, agora enfrenta o crescimento de Bali com o público.

"Agora a gente chegou em um ponto interessante em A Fazenda", reflete Bárbara Saryne no Central Splash de quarta-feira (9). "É legal quando ou as pessoas têm um favorito e muito ódio de outro lado, ou há duas pessoas que têm possibilidade de vencer, para o jogo não ficar tão previsível. Acho que estamos nesse momento."

Ele [Sacha] vem como injustiçado essa semana, muitos gostam, mas tem gente que tem ranço desde a primeira semana. Agora, a disputa fica entre Zé Love e Sacha. Vamos ver se alguém vai aparecer nesse páreo.

Chico analisa que A Fazenda 16 traz uma narrativa nova dentro os realities shows dos últimos anos, que tiveram os campeões definidos logo nas primeiras semanas, como Davi Brito e Juliette. "Mesmo com o favoritismo do Zé Love e a ascensão do Sacha, não acho que a coroa esteja na cabeça de algum dos dois", opina.

Acho que o público, neste momento, tem votado muito pelo fator balbúrdia. Está todo mundo empolgado com o retorno do Sacha da roça, não por gostar dele, mas porque odeia todo mundo. O público está querendo punir os peões por existirem, por não gostar de nenhum deles.

