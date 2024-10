Boing Boing pede dinheiro emprestado para pagar passagem de ônibus

Sabrina Boing Boing, 39, está morando na praia e levando uma vida simples.

O que aconteceu

Em seu Instagram, a tatuadora contou o perrengue pelo qual passou ao precisar andar de ônibus no Rio de Janeiro. De acordo com a DJ, ela teve que "trocar" dinheiro físico por transferência bancária para conseguir pagar a passagem do transporte público.

Sabrina ainda disse que possui apenas cédulas em dólar e euro. "Para entrar, eu não sabia em qual porta, porque tinha três. Eu já não lembrava. Consegui pedir dinheiro emprestado para pagar o ingresso do ônibus, e depois paguei com pix para a pessoa que emprestou. Cinco reais é o ingresso".

Bping Boing ainda relatou sua experiência ao andar de ônibus e citou a "cordinha" de solicitar parada. "Pensei que era para pendurar as roupas. O pessoal vem da praia com a roupa molhada, pensei 'que da hora! Já vai pegando vento da janela do ônibus e seca'. Mas não. Cada vez que puxava, o ônibus parava. Eu puxei várias vezes a corda, e no final [do percurso] o pessoal já estava meio bravo comigo".