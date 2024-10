BGS 2024: Os jogos essencias para ver no evento

A 15ª edição da Brasil Game Show começou nesta quarta-feira (9). O principal evento gamer da América Latina reúne jogadores, streamers e marcas no Expo Center Norte, em São Paulo. É uma oportunidade para conhecer as personalidades favoritas dos games, curtir equipamentos caríssimos e, claro, jogar títulos que sequer foram lançados.

Se você pretende passar na BGS 2024, Splash listou abaixo os jogos essenciais para curtir no evento.

Super Mario Party Jamboree

Super Mario Party Jamboree Imagem: Divulgação

A Nintendo tem um dos principais estandes do evento, repleto de títulos recém-lançados para o Nintendo Switch, como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, mas também o inédito Super Mario Party Jamboree, que só será lançado na próxima semana, em 17 de outubro.

O estande conta com diversas estações para até quatro jogadores, com 15 opções de minigames para competir com os amigos ou apenas disputar com outros visitantes. Outro título inédito é Just Dance 2025, para quem quiser dançar hits do pop no palco do estande.

Path of the Exile 2

Path of the Exile 2 Imagem: Divulgação

A sequência do RPG de ação chegou com tudo ao evento. O game da Nova Zelândia, que é uma homenagem às aventuras macabras de Diablo, ocupa um enorme estande, com diversos computadores rodando a inédita continuação. Para quem não domina o teclado e o mouse, é possível jogar no sofá em até dois players, com controles de PlayStation.

É uma das demonstrações mais generosas do evento, permitindo 30 minutos de jogo para os visitantes criarem um personagem e sair explorando cenários decadentes, infestados de monstros e criaturas. Inteiramente gratuito, Path of the Exile 2 chega ao PC em 17 de novembro.

Fatal Fury: City of the Wolves

Fatal Fury Imagem: Divulgação

Para os saudosistas do fliperama, visitar o estande da SNK é ótima pedida. A empresa japonesa, que dominou os arcades com memoráveis jogos de luta, chega ao evento com o inédito Fatal Fury: City of the Wolves.

O game de luta resgata a franquia que originou a série King of Fighters, que está dormente desde 1999. O público da BGS pode tirar "contras" meses antes do lançamento, em abril de 2025.

Double Dragon Revive

Double Dragon Revive Imagem: Divulgação

Seguindo a tendência de nostalgia, outra franquia que retorna de cara nova na BGS é Double Dragon. No estande da japonesa Arc System Works, da saga Guilty Gear, visitantes podem experimentar o novo Double Dragon Revival.

Previsto para 2025, o jogo traz porradaria aos moldes de clássicos do gênero "beat-em up", agora com gráficos 3D e controles modernizados.

Neva

Neva Imagem: Divulgação

Quem busca um game mais artístico precisa ir ao estande da Devolver Digital, empresa conhecida por publicar jogos independentes fora da caixinha. Um deles é Neva, aventura do estúdio espanhol Nomada Studio, responsável pelo emocionante Gris, de 2018.

Com visual de encher os olhos e lançamento marcado para 15 de outubro, Neva segue a jornada de uma mulher e seu lobo de estimação, com quem tem um vínculo profundo. O público da BGS pode sentir um gostinho do belo estilo visual, jogabilidade tranquila e narrativa sensível.

Dynasty Warriors: Origins

Dynasty Warriors: Origins Imagem: Divulgação

A Samsung tem um dos maiores estandes da feira. Entre os impressionantes monitores e tecnologias em exposição, é possível encontrar uma demonstração jogável do vindouro Dynasty Warriors: Origins, cuja versão completa só chega em janeiro de 2025.

Ambientado na rica história de intrigas dos impérios chineses, a franquia é conhecida pelo intenso combate, que coloca o jogador no campo de batalha contra milhares de inimigos ao mesmo tempo. A ação é exagerada, e é uma delícia sair batendo em centenas de guerreiros com golpes espalhafatosos.

Sonic x Shadow Generations

Sonic x Shadow Generations Imagem: Divulgação

Animado para ver "Sonic 3 - O Filme" nos cinemas em dezembro? Uma das atrações do estande da Sega ajuda a apaziguar a ansiedade, com uma demonstração jogável do game Sonic x Shadow Generations.

Apostando na jogabilidade retrô do ouriço mais famosos dos videogames, o jogo é uma remasterização de Sonic Generations (2011), com a adição de uma campanha original estrelada por Shadow, o antagonista que terá voz de Keanu Reeves no novo filme. O lançamento do game acontece logo, em 25 de outubro.

Hunter x Hunter Nen x Impact

Hunter x Hunter Nen x Impact Imagem: Divulgação

Um dos animes mais populares entre os otakus ganha um jogo de luta. No estande da Arc System Works, os visitantes encontram estações jogáveis de Hunter x Hunter Nen x Impact, que permite colocar seis personagens da obra de Yoshihiro Togashi para lutar.

O lançamento do jogo está previsto para 2025, sem data definida até o momento. Portanto, é uma boa oportunidade para testar o game com meses de antecedência.

Brasil Game Show

A Brasil Game Show é realizada no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, em São Paulo, entre os dias 9 e 13 de outubro. Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias, com exceção de sábado.