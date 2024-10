Atriz de 'Bad Boys' é presa por agressão e por violar ordem de restrição

Theresa Randle, 59, foi presa na última segunda-feira (7) sob acusação de agressão e possível violação de ordem de restrição.

O que aconteceu

O caso teria acontecido no último sábado (5), quando as denúncias contra a atriz chegaram até a polícia. Agentes foram enviados à zona residencial de onde partiu a queixa para averiguação, mas, ao chegarem, Randle já havia partido.

Dois dias depois, os policiais voltaram ao local e conseguiram deter Randle pela ocorrência do final de semana. Segundo o portal TMZ, a artista reagiu com ira à ordem de prisão e esteve "longe de cooperar" com os agentes.

Theresa Randle é conhecida por interpretar Theresa Burnett nos filmes da franquia "Bad Boys". Ela também atuou em títulos como "Um Tira da Pesada 3" (1993), "Space Jam: O Jogo do Século" (1996) e "Spawn: O Soldado do Inferno" (1997).