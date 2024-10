Após empurrar idosa no chão, Deodora rouba anel: 'Velha desastrada'

No capítulo de sexta-feira (11), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Deodora (Debora Bloch) empurra Dona Castorina (Fátima Patrício) e rouba o anel dado por Blandina (Luisa Arraes) à mãe.

O que vai acontecer

Após descobrir que o anel foi feito com turmalina paraíba roubada, Dona Castorina vai falar com o filha. No saguão do hotel, ela esbarra em Deodora: "Olhe por onde anda, velha desastrada!".

Nesse momento, o anel cai no chão e a vilã pega o objeto para si. "O anel é meu... um presente de minha filha", afirma a mãe de Blandina.

Deodora empurra Dona Castorina no chão. "Eu disse pra tu olhar por onde anda!", diz ela ao ver a idosa desacordada no chão após a queda.

Dona Castorina (Fátima Patrício) bate a cabeça e desmaia em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.