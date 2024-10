Após descobrir segredo, Rudá faz acusação contra Viola: 'canalha'

No capítulo de sexta-feira (11), da novela "Mania de Você", Rudá (Nicolas Prattes) faz acusações contra Viola (Gabz).

O que vai acontecer

Após descobrir, através de Luma (Agatha Moreira), que Mavi (Chay Suede) é o verdadeiro dono do resort, o caiçara procura a ex-namorada. "Chamou a polícia de novo?", questiona ele ao se encontrar com Viola. "Você insiste com isso, Rudá. Eu nunca faria isso, já te falei", responde ela.

Rudá acusa a chef de cozinha de ser sócia de Mavi. "Como é que eu posso acreditar em você, sócia do canalha do Mavi nesse maldito resort?", questiona ele. "Como assim? O Mavi é recepcionista do hotel", fala a mocinha.

Ele acusa Viola de estar mentindo. "Para de mentir! Eu já sei que ele, que vocês dois, são os donos disso tudo aqui!", afirma.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.