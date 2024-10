Após comentários, Preta Gil explica treino com bolsa de quimioterapia

Preta Gil, 50, mostrou um treino feito em sua casa e respondeu os comentários dos fãs sobre um detalhe que chamou atenção: a bolsa de quimioterapia em seu corpo.

O que aconteceu

A apresentadora, que está em tratamento contra o câncer, explicou o motivo para treinar desta forma. "As pessoas estão me perguntando: 'mas Preta, você estava fazendo mais cedo esteira e exercícios com a bolsinha de quimioterapia?'. Sim! Recomendação médica com o Leandro, que é personal da equipe de uma das minhas oncologistas."

A cantora ainda falou que a atividade física faz bem a sua saúde. "É comprovado cientificamente que exercício físico durante a quimioterapia ajuda mito paciente na fadiga, recuperação, não perder massa marga. Dai eu faço."

Hoje estava muito borocoxô e fiz. Amanhã farei de novo e depois de novo. Um pouquinho de cada vez. Se exercitar é fundamental Preta Gil

Preta Gil retomou seu tratamento oncológico recentemente. Ela contou que o câncer havia retornado em quatro partes do corpo.